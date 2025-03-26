Украине нужны "готовые к бою" европейские войска, а не миротворцы, - ОП

Украина нуждается в "серьезном" вкладе Европы в виде военных, готовых к бою, а не миротворцев после завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву, которое цитирует France24.
"Нам не нужно просто присутствие, чтобы продемонстрировать, что Европа здесь. Нам не нужны миротворцы, "голубые каски", невооруженные или любые другие", - подчеркнул Жовква.
Он подчеркнул, что Киев не ожидает от европейских военных участия в боевых действиях против России. По его словам, украинская власть понимает, что международные войска не будут размещены на линии фронта, где Украина, прежде всего, должна полагаться на собственные Вооруженные силы.
В то же время Жовква отметил, что Украина рассчитывает на мощное европейское военное присутствие в стране, а также на солдат, готовых к различным сценариям, включая ракетные или дроновые атаки.
"Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - заявил чиновник.
Он отказался назвать точное количество европейских военных, которые могут понадобиться Украине после войны, или места их размещения. Однако отметил, что "недостаточно 5 000 или 10 000 военных".
"И дело не только в количестве... Это также их готовность воевать, готовность оборонять, готовность быть вооруженными и понимание, что Украина является неотъемлемой частью европейской безопасности", - добавил Жовква.
Он предположил, что европейские силы могут помогать в защите границы Украины с Беларусью. Это позволит высвободить украинские войска для выполнения задач в более опасных регионах.
"Нам не нужно международное присутствие где-то во Львове", - подчеркнул Жовква.
Напомним, сейчас Европа активно обсуждает вопрос отправки военных в Украину в случае завершения полномасштабной войны.
В начале марта премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.
Лондон также согласен направить на украинскую территорию миротворческий контингент при поддержке авиации и готовит план мероприятий для обеспечения безопасности стране в рамках мирного соглашения с Россией.
Завтра, 27 марта, Франция, которая тесно сотрудничает с Британией, примет 30 лидеров и делегаций из около 30 стран, которые являются частью того, что стало "коалицией желающих". Встреча призвана конкретизировать некоторые идеи.
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