В ОП з’ясовують, чи справді певні країни відкликали підписи під комюніке саміту миру

За його словами, українська сторона сьогодні зв’язуватиметься зі Швейцарією для того, щоб уточнити список підписантів.

"Ми сьогодні будемо зв’язуватися з колегами із Берна, ще раз проговорювати весь перелік країн, які приєдналися. Я особисто був присутній під час оголошення результатів щодо приєднання до комюніке, і ці країни були зазначені на фінальному табло в залі, де проводилася пленарна сесія", - заявив радник голови ОП.

За його словами, саме тому українська сторона не поспішає з будь-якими висновками щодо того, які країни від’єдналися чи приєдналися (до підписання комюніке - ред.).

"Комюніке залишається відкритим для приєднання будь-яких країн, і ми розраховуємо, що кількість його учасників буде тільки зростати", - наголосив Бевз.

Він повідомив, що серед країн-учасниць Саміту миру були й такі, які одразу повідомили Україні та Швейцарії як організаторові саміту, що не готові приєднуватися до будь-якого документа, незалежно від змісту.

Причини

"Напевно це пов’язано з специфікою певних політичних процесів всередині цих країн. Деякі країни прямо зазнавали тиску, і про це неодноразово говорив президент, як щодо участі в саміті, так і щодо приєднання до якогось фінального документа"", - зазначив Бевз.

Він виразив свою впевненість у тому, що деякі країни, які були присутні та не приєдналися до комюніке, приєднаються пізніше.

"Безумовно, нам було б важливо, щоб країни G20, які не приєдналися на сьогодні до комюніке, включилися в мирний процес", - зауважив радник ОП.

Хто підписав комюніке

Як зазначають у виданні, раніше зі списку підписантів Бюрґенштокського комюніке, за повідомленням міністерства закордонних справ Швейцарії, зникли Ірак та Йорданія.

Натомість серед країн, які підписали документ, є Словаччина та Угорщина. Дані країни під час ухвалення рішень Євросоюзу з українських питань часто висловлюють відмінну від спільної думки членів ЄС думку.

Також під комюніке є підпис Туреччини. Раніше міністр закордонних справ цієї країни Хакан Фідан висловився за присутність Росії на мирній конференції. Водночас серед підписантів немає Саудівської Аравії, чільний дипломат якої закликав сторони до "важких компромісів".

У тому числі серед країн, які делегували своїх представників на саміт миру, не підписали комюніке Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.