В ОП выясняют, действительно ли определенные страны отозвали подписи под коммюнике саммита мира

По его словам, украинская сторона будет связываться со Швейцарией для того, чтобы уточнить список подписантов.

"Мы сегодня будем связываться с коллегами из Берна, еще раз проговаривать весь перечень присоединившихся стран. Я лично присутствовал при объявлении результатов относительно присоединения к коммюнике, и эти страны были указаны на финальном табло в зале, где проводилась пленарная сессия ", - заявил советник главы ОП.

По его словам, именно поэтому украинская сторона не спешит с какими-либо выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились (до подписания коммюнике - ред.).

"Коммюнике остается открытым для присоединения любых стран, и мы рассчитываем, что количество его участников будет только расти", - подчеркнул Бевз.

Он сообщил, что среди стран-участниц саммита мира были и такие, которые сразу сообщили Украине и Швейцарии как организатору саммита, не готовы присоединяться к какому-либо документу, независимо от содержания.

Причины

"Наверное, это связано со спецификой определенных политических процессов внутри этих стран. Некоторые страны прямо испытывали давление, и об этом неоднократно говорил президент, как об участии в саммите, так и о присоединении к какому-то финальному документу", - отметил Бевз.

Он выразил уверенность в том, что некоторые страны, которые присутствовали и не присоединились к коммюнике, присоединятся позже.

"Безусловно, нам было бы важно, чтобы страны G20, которые не присоединились сегодня к коммюнике, включились в мирный процесс", - отметил советник ОП.

Кто подписал коммюнике

Как отмечают в издании, ранее из списка подписавшихся Бюргенштокского коммюнике, по сообщению министерства иностранных дел Швейцарии, исчезли Ирак и Иордания.

Среди стран, подписавших документ, есть Словакия и Венгрия. Данные страны при принятии решений Евросоюза по украинским вопросам часто выражают отличное от общего мнения членов ЕС мнение.

Также под коммюнике есть подпись Турции. Ранее Министр иностранных дел этой страны Хакан Фидан высказался за присутствие России на мирной конференции. В то же время среди подписантов нет Саудовской Аравии, главный дипломат которой призвал стороны к "тяжелым компромиссам".

В том числе среди стран, делегировавших своих представителей на саммит мира, не подписали коммюнике Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.