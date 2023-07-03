ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: залежатиме від ситуації на фронті

Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Литві ще не ухвалене. Воно буде залежати від ситуації на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника президента Сергія Никифорова у коментарі "Суспільному" .

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою", - сказав він.

При цьому речник Зеленського зауважив, що рішення ще не ухвалене.

"Вам потрібно звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував", - сказав Никифоров.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. Україна країна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу на саміті Альянсу у Вільнюсі. При цьому Зеленський вважає, що держава має всі підстави для цього.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

До того ж, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. В Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

Раніше в Офісі президента зазначали, що Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.

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