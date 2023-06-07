В ОП з висоти показали масштаби затоплень у Херсонській області (відео)

"Світ має бачити масштаби російських злочинів та геноциду нашого народу. Це тільки одна із катастроф, дуже масштабних - знищення Каховської ГЕС", - написав він.

На відео видно затоплені населені пункти у Херсонській області. Через підрив Каховської ГЕС під водою опинились будинки мирних мешканців - люди опинилися без даху над головою.

Через катастрофу також постраждала велика кількість тварин, адже не всі люди змогли вивезти їх із зони лиха. До того ж, велика вода заподіяла значної шкоди екології

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські військові підірвали Каховську ГЕС, вона не підлягає відновленню.

Через підрив дамби вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів. Влада проводить евакуацію населення. Вже вдалося вивезти понад тисячу людей.

Інформації про жертв серед цивільних немає. При цьому поліція отримала вже три повідомлення щодо зниклих безвісти в зоні катастрофи у Херсонській області.

Більше про наслідки підриву Каховської ГЕС читайте у матеріалі РБК-Україна.

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