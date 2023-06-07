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В ОП с высоты показали масштабы затоплений в Херсонской области (видео)

Иллюстративное фото: в ОП с высоты показали масштабы затоплений в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за подрыва Каховской ГЭС под воду ушли десятки населенных пунктов в Херсонской области. Масштабы катастрофы показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Мир должен видеть масштабы российских преступлений и геноцида нашего народа. Это только одна из катастроф, очень масштабных - уничтожение Каховской ГЭС", - написал он.

На видео видны затопленные населенные пункты в Херсонской области. Из-за подрыва Каховской ГЭС под водой оказались дома мирных жителей - люди оказались без крыши над головой.

Из-за крушения также пострадало большое количество животных, ведь не все люди смогли вывезти их из зоны бедствия. К тому же, большая вода причинила значительный вред экологии.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские военные взорвали Каховскую ГЭС, она не подлежит восстановлению.

Из-за подрыва дамбы вода начала наполнять правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов. Власти проводят эвакуацию населения. Уже удалось вывезти более тысячи человек.

Информации о жертвах среди гражданских нет. При этом полиция получила уже три сообщения о пропавших без вести в зоне катастрофы в Херсонской области.

Больше о последствиях подрыва Каховской ГЭС читайте в материале РБК-Украина.

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Андрей ЕрмакХерсонская область