В ОП відреагували на підрив російського генерала Кириллова

"Там (в Росії, - ред.) є багато груп, які між собою протистоять. Ми бачимо вбивство не тільки ж Кириллова (Ігор Кириллов, генерал Росії, - ред.), ми бачимо вбивство конструкторів ракетних систем, ми бачимо генеральних директорів військових виробництв і так далі. Це або спроба заховати якісь внутрішні корупційні справи, або спроба перенести на когось провину за якісь невідповідності і так далі", - заявив Подоляк.

У тому ж числі радник голови ОП відзначив, що у внутрішніх чварах Росії також присутні етнічні компоненти, нагадавши про затримання громадянина Узбекистану, якого звинуватили у ліквідації Кириллова.

Подоляк додав, що російська пропаганда часто стверджує про "вербування українською розвідкою". Якби це дійсно було так, ситуація в Росії могла б бути іншою. Однак такі твердження є перебільшенням.

"Тому я б на місті медійних майданчиків, особливо західних, все ж таки обережно використовував цю термінологію, що українські спецслужби "когось знищують на території Росії". Вони самі себе знищують", - відзначив радник голови ОП.

Ліквідація Кириллова

16 грудня Служба безпеки України (СБУ) висунула заочну підозру генералу Кириллову за застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових. За даними слідства, він був причетний до понад 4,8 тисячі атак із використанням речовин CN (хлорацетофенон) і CS (хлоробензальмалононітрил) від початку війни.

Вже 17 грудня стало відомо про його ліквідацію. Разом із генералом загинув його помічник Ілля Полікарпов, який співпрацював із російською пропагандою.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, знищення генерала було операцією СБУ.