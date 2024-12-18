ua en ru
Ср, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Підрив російського генерала Кириллова: в РФ стверджують про нібито затримання підозрюваного

Середа 18 грудня 2024 09:00
UA EN RU
Підрив російського генерала Кириллова: в РФ стверджують про нібито затримання підозрюваного Фото: Ігор Кириллов, генерал Росії (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

В Російській Федерації (РФ) стверджують про нібито затримання виконавця операції з ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту Росії Ігоря Кириллова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Згідно з повідомленням Федеральної служби безпеки (ФСБ), в Росії затримали "завербованого" Україною виконавця операції з ліквідації Кириллова. Ним нібито виявився громадянин Узбекистану 1995 року народження.

У ФСБ додають, що виконавець операції отримав потужний саморобний вибуховий пристрій після прибуття до Москви. Вибухівку ж потім він прикріпив до електросамоката, який був припаркований біля під'їзду будинку Кириллова.

Для спостереження за адресою, де жив генерал, підозрюваний нібито орендував автомобіль й встановив у ньому Wi-Fi відеокамеру, яка транслювала зображення "організаторам у Дніпрі".

Ліквідація Кириллова

16 грудня Служба безпеки України (СБУ) заочно оголосила про підозру генералу Кириллову, якого звинуватили у масовому застосуванні забороненої хімічної зброї проти українських воїнів на сході, а також півдні країни. Згідно з даними слідства, від початку повномасштабної війни за наказом підозрюваного було здійснено понад 4,8 тисячі атак із використанням хімічних боєприпасів, які містили подразнюючі речовини CN і CS.

Вчора ж, 17 грудня, стало відомо про ліквідацію Кириллова. Як повідомляють джерела РБК-Україна, знищення генерала було операцією СБУ.

Разом із генералом також загинув і його помічник - військовий Ілля Полікарпов. Останній співпрацював із ворожими пропагандистами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Бої за Покровськ. Що задумав ворог та чи є ризики для ЗСУ у разі втрати міста
Бої за Покровськ. Що задумав ворог та чи є ризики для ЗСУ у разі втрати міста
DAILY
Ще один "податок" з зарплат? Що не так з ідеєю про примусовий викуп державних облігацій
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Ще один "податок" з зарплат? Що не так з ідеєю про примусовий викуп державних облігацій