В ОП отреагировали на подрыв российского генерала Кириллова

Все убийства и "теракты" на территории Российской Федерации являются неотъемлемой составляющей хаоса. Это лишь попытки спрятать внутренние уголовные дела, или же перенести ответственность на кого-то другого.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина.
"Там (в России, - ред.) есть много групп, которые между собой противостоят. Мы видим убийство не только же Кириллова (Игорь Кириллов, генерал России, - ред.), мы видим убийство конструкторов ракетных систем, мы видим генеральных директоров военных производств и так далее. Это либо попытка спрятать какие-то внутренние коррупционные дела, либо попытка перенести на кого-то вину за какие-то несоответствия и так далее", - заявил Подоляк.
В том же числе советник главы ОП отметил, что во внутренних распрях России также присутствуют этнические компоненты, напомнив о задержании гражданина Узбекистана, которого обвинили в ликвидации Кириллова.
Подоляк добавил, что российская пропаганда часто утверждает о "вербовке украинской разведкой". Если бы это действительно было так, ситуация в России могла бы быть другой. Однако такие утверждения являются преувеличением.
"Поэтому я бы на месте медийных площадок, особенно западных, все же осторожно использовал эту терминологию, что украинские спецслужбы "кого-то уничтожают на территории России". Они сами себя уничтожают", - отметил советник главы ОП.
16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула заочное подозрение генералу Кириллову за применение запрещенного химического оружия против украинских военных. По данным следствия, он был причастен к более 4,8 тысячи атак с использованием веществ CN (хлорацетофенон) и CS (хлоробензальмалононитрил) с начала войны.
Уже 17 декабря стало известно о его ликвидации. Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов, который сотрудничал с российской пропагандой.
Как сообщают источники РБК-Украина, уничтожение генерала было операцией СБУ.
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