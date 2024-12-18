В ОП отреагировали на подрыв российского генерала Кириллова

"Там (в России, - ред.) есть много групп, которые между собой противостоят. Мы видим убийство не только же Кириллова (Игорь Кириллов, генерал России, - ред.), мы видим убийство конструкторов ракетных систем, мы видим генеральных директоров военных производств и так далее. Это либо попытка спрятать какие-то внутренние коррупционные дела, либо попытка перенести на кого-то вину за какие-то несоответствия и так далее", - заявил Подоляк.

В том же числе советник главы ОП отметил, что во внутренних распрях России также присутствуют этнические компоненты, напомнив о задержании гражданина Узбекистана, которого обвинили в ликвидации Кириллова.

Подоляк добавил, что российская пропаганда часто утверждает о "вербовке украинской разведкой". Если бы это действительно было так, ситуация в России могла бы быть другой. Однако такие утверждения являются преувеличением.

"Поэтому я бы на месте медийных площадок, особенно западных, все же осторожно использовал эту терминологию, что украинские спецслужбы "кого-то уничтожают на территории России". Они сами себя уничтожают", - отметил советник главы ОП.

Ликвидация Кириллова

16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула заочное подозрение генералу Кириллову за применение запрещенного химического оружия против украинских военных. По данным следствия, он был причастен к более 4,8 тысячи атак с использованием веществ CN (хлорацетофенон) и CS (хлоробензальмалононитрил) с начала войны.

Уже 17 декабря стало известно о его ликвидации. Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов, который сотрудничал с российской пропагандой.

Как сообщают источники РБК-Украина, уничтожение генерала было операцией СБУ.