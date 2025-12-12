В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі

У команді президента наголошують: інтерпретації Le Monde є некоректними.

Литвин пояснив, що радник голови ОП Михайло Подоляк говорив французькому виданню, не про згоду України, а про те, що теоретично можуть обговорюватися різні моделі безпеки - але все залежить від деталей, механізмів контролю і юридичних гарантій.

Тобто Подоляк зазначив, що будь-яке рішення щодо таких питань може ухвалюватися виключно на найвищому політичному рівні або народом України.

"Чи погодилась Україна, чи не погодилась - може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам", - додав Литвин.

Що написало Le Monde про Донбас і що вчора сказав Зеленський

Нагадаємо, в публікації Le Monde висловлювалися тези про те, що Україна нібито погодилася на умови щодо формування "демілітаризованої зони", але за умови відводу військ з обох сторін. Мовляв, цю ключову для потенційної мирної угоди поступку зі сторони України також схвалили європейські лідери.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них - російської щодо території Донеччини.

За його словами, ці підходи точно не відповідають інтересам України, однак діалог необхідно продовжувати й шукати адекватні рішення.

Президент пояснив, що йдеться про різні моделі відведення військ - наприклад, симетричне віддалення на 5 чи 10 кілометрів з обох боків, а також про необхідність міжнародного моніторингу, як це відбувається у багатьох конфліктах.

"Рускі" хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" - демілітаризованою зоною", - розповів вчора Зеленський.

Українська позиція заключається в тому, щоб "стояти на місцях", тобто на контактній лінії. Між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, і все це ще не визначено.