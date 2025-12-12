В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі

В Офісі президента України спростували інформацію французького видання Le Monde про нібито готовність Києва погодитися на створення так званої "буферної зони" на Донбасі в межах переговорів зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина журналістам.
У команді президента наголошують: інтерпретації Le Monde є некоректними.
Литвин пояснив, що радник голови ОП Михайло Подоляк говорив французькому виданню, не про згоду України, а про те, що теоретично можуть обговорюватися різні моделі безпеки - але все залежить від деталей, механізмів контролю і юридичних гарантій.
Тобто Подоляк зазначив, що будь-яке рішення щодо таких питань може ухвалюватися виключно на найвищому політичному рівні або народом України.
"Чи погодилась Україна, чи не погодилась - може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам", - додав Литвин.
Нагадаємо, в публікації Le Monde висловлювалися тези про те, що Україна нібито погодилася на умови щодо формування "демілітаризованої зони", але за умови відводу військ з обох сторін. Мовляв, цю ключову для потенційної мирної угоди поступку зі сторони України також схвалили європейські лідери.
Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них - російської щодо території Донеччини.
За його словами, ці підходи точно не відповідають інтересам України, однак діалог необхідно продовжувати й шукати адекватні рішення.
Президент пояснив, що йдеться про різні моделі відведення військ - наприклад, симетричне віддалення на 5 чи 10 кілометрів з обох боків, а також про необхідність міжнародного моніторингу, як це відбувається у багатьох конфліктах.
"Рускі" хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" - демілітаризованою зоною", - розповів вчора Зеленський.
Українська позиція заключається в тому, щоб "стояти на місцях", тобто на контактній лінії. Між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, і все це ще не визначено.
Однак Зеленський звернув увагу, що якщо пропонується "вільна економічна" чи "демілітаризована" зона, де можуть перебувати лише цивільні та поліція, то залишається питання: що стримуватиме російські війська від подальшого просування або інфільтрації під виглядом "цивільних".
Президент наголосив, що це серйозні питання і немає гарантій, що Україна погодиться на такі умови. Він заявив, що якщо партнери говорять про компроміс, то він має бути справедливим і збалансованим для обох сторін.