В ОП роз'яснили позицію України щодо скандалу з Віткоффом

Бевза попросили прокоментувати чутки про те, що американський мирний план насправді був складений на основі російського документа.

"Що важливо для нас, американська сторона позиціонує цей документ як позицію американської сторони. Ми можемо тільки реагувати на позиціонування цього документа і працювати з ним. Це конструктивна робота, а все інше відбувається поза дипломатичним процесом", - зазначив радник глави ОП.

Він уточнив, що пункти мирного плану США в Женеві обговорювалися без ультиматумів.

Також, за словами Бевза, міністр армії США Ден Дрісколл має відвідати Україну вже цими вихідними.