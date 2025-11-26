В ОП разъяснили позицию Украины по скандалу с Уиткоффом

Для Украины важно, что США позиционируют мирный план как собственную инициативу. Поэтому конструктивная работа должна продолжиться.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Бевза попросили прокомментировать слухи о том, что американский мирный план на самом деле был составлен на основе российского документа.
"Что важно для нас , американская сторона позиционирует этот документ как позицию американской стороны. Мы можем только реагировать на позиционирование этого документа и работать с ним. Это конструктивная работа, а все остальное происходит вне дипломатического процесса", - отметил советник главы ОП.
Он уточнил, что пункты мирного плана США в Женеве обсуждались без ультиматумов.
Также, по словам Бевза, министр армии США Дэн Дрисколл должен посетить Украину уже на этих выходных.
Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало текстовую версию разговор спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым, а также разговора Ушакова с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
В частности, в ходе звонка Дмитриев поручил Ушакову передать Уиткоффу российский "набросок" мирного плана, чтобы американская сторона его переделала и могла представить как собственный мирный план.
Стоит заметить, что ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что американские чиновники работали над мирным планом вместе с российскими чиновниками.
Это и объясняет наличие в плане максималистских требований России к Украине, как, к примеру, передача РФ Донецкой и Луганской области.