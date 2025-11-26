RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В ОП разъяснили позицию Украины по скандалу с Уиткоффом

Фото: Александр Бевз, советник главы ОП (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Для Украины важно, что США позиционируют мирный план как собственную инициативу. Поэтому конструктивная работа должна продолжиться.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Бевза попросили прокомментировать слухи о том, что американский мирный план на самом деле был составлен на основе российского документа. 

"Что важно для нас , американская сторона позиционирует этот документ как позицию американской стороны. Мы можем только реагировать на позиционирование этого документа и работать с ним. Это конструктивная работа, а все остальное происходит вне дипломатического процесса", - отметил советник главы ОП. 

Он уточнил, что пункты мирного плана США в Женеве обсуждались без ультиматумов. 

Также, по словам Бевза, министр армии США Дэн Дрисколл должен посетить Украину уже на этих выходных. 

Сливы разговоров Уиткоффа и Ушакова

Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало текстовую версию разговор спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым, а также разговора Ушакова с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

В частности, в ходе звонка Дмитриев поручил Ушакову передать Уиткоффу российский "набросок" мирного плана, чтобы американская сторона его переделала и могла представить как собственный мирный план.

Стоит заметить, что ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что американские чиновники работали над мирным планом вместе с российскими чиновниками.

Это и объясняет наличие в плане максималистских требований России к Украине, как, к примеру, передача РФ Донецкой и Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОфис президентаСтив УиткоффВойна в Украинемирный план США