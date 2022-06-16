В ОП рассказали, чего Украине не хватает для освобождения юга

"Херсонщина. Считанные км от российских позиций. Десятки разрушенных деревень-призраков, которые временно покинула жизнь ... наши ребята на местах, настрой боевой. Даже с ограниченными ресурсами отбиваем врага. Не хватает одного - дальнобойного оружия. В любом случае мы выкинем Россию с юга Украины", - заявил Подоляк.

Напомним, вчера под председательством США состоялось третье заседание в формате "Рамштайн" относительно военной помощи Украине.

После которого американский президент Джо Байден объявил о пакете помощи на 1 млрд долларов.

Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, А Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.