В ОП розповіли, чого Україні не вистачає для визволення півдня

"Херсонщина. Лічені км від російських позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя… Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного - далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо Росію з півдня України", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, вчора під головуванням США відбулося третє засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні.

Після якого американський президент Джо Байден оголосив про пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - вертольоти Мі-17, А Канада, Польща і Нідерланди - артилерію.

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