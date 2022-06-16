В ОП розповіли, чого Україні не вистачає для визволення півдня

Українські військові перебувають у лічених кілометрах від ворожих позицій в Херсонській області. Нашій країні необхідна далекобійна зброя аби звільнити південь від окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"Херсонщина. Лічені км від російських позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя… Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного - далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо Росію з півдня України", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, вчора під головуванням США відбулося третє засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні.
Після якого американський президент Джо Байден оголосив про пакет допомоги на 1 млрд доларів.
Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - вертольоти Мі-17, А Канада, Польща і Нідерланди - артилерію.
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