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В ОП розповіли, чого Україні не вистачає для визволення півдня

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові перебувають у лічених кілометрах від ворожих позицій в Херсонській області. Нашій країні необхідна далекобійна зброя аби звільнити південь від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Херсонщина. Лічені км від російських позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя… Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного - далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо Росію з півдня України", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, вчора під головуванням США відбулося третє засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні.

Після якого американський президент Джо Байден оголосив про пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - вертольоти Мі-17, А Канада, Польща і Нідерланди - артилерію.

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