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В ОП рассказали, чего Украине не хватает для освобождения юга

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 16 июня 2022 14:42
В ОП рассказали, чего Украине не хватает для освобождения юга Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные находятся в считанных километрах от вражеских позиций в Херсонской области. Нашей стране необходимо дальнобойное оружие, чтобы освободить юг от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Херсонщина. Считанные км от российских позиций. Десятки разрушенных деревень-призраков, которые временно покинула жизнь ... наши ребята на местах, настрой боевой. Даже с ограниченными ресурсами отбиваем врага. Не хватает одного - дальнобойного оружия. В любом случае мы выкинем Россию с юга Украины", - заявил Подоляк.

Напомним, вчера под председательством США состоялось третье заседание в формате "Рамштайн" относительно военной помощи Украине.

После которого американский президент Джо Байден объявил о пакете помощи на 1 млрд долларов.

Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, А Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

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