В ОП рассказали, чего Украине не хватает для освобождения юга

Украинские военные находятся в считанных километрах от вражеских позиций в Херсонской области. Нашей стране необходимо дальнобойное оружие, чтобы освободить юг от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Kherson region. Several km from positions. Dozens of destroyed villages. Our guys are on the positions, in high spirits. We push the enemy back even considering limited resources. We lack only one thing – long-range weapons. In any case, we will throw out of the south. pic.twitter.com/77vL8TreiY — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) June 16, 2022

"Херсонщина. Считанные км от российских позиций. Десятки разрушенных деревень-призраков, которые временно покинула жизнь ... наши ребята на местах, настрой боевой. Даже с ограниченными ресурсами отбиваем врага. Не хватает одного - дальнобойного оружия. В любом случае мы выкинем Россию с юга Украины", - заявил Подоляк.

Напомним, вчера под председательством США состоялось третье заседание в формате "Рамштайн" относительно военной помощи Украине.

После которого американский президент Джо Байден объявил о пакете помощи на 1 млрд долларов.

Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, А Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

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