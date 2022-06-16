В ОП розповіли, чого Україні не вистачає для визволення півдня

Українські військові перебувають у лічених кілометрах від ворожих позицій в Херсонській області. Нашій країні необхідна далекобійна зброя аби звільнити південь від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Kherson region. Several km from positions. Dozens of destroyed villages. Our guys are on the positions, in high spirits. We push the enemy back even considering limited resources. We lack only one thing – long-range weapons. In any case, we will throw out of the south. pic.twitter.com/77vL8TreiY — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 16, 2022

"Херсонщина. Лічені км від російських позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя… Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного - далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо Росію з півдня України", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, вчора під головуванням США відбулося третє засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні.

Після якого американський президент Джо Байден оголосив про пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - вертольоти Мі-17, А Канада, Польща і Нідерланди - артилерію.

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