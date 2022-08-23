В ОП рассказали, повлияли ли заявления о контрабанде оружия из Украины на объемы помощи

По его словам, Украина советуется с партнерами о том, как противодействовать "этому злу".

"Это не наши нарративы, нам их навязывают. Есть политики, которые даже в военное время сознательно этим манипулируют для достижения своих каких-то ситуативных интересов, но они вредят государству. Есть и те, кто не сознательно становятся этими", - заявил Сибига.

Он добавил, что у властей достаточно инструментариев для того, чтобы контролировать оборот западного вооружения, чтобы у партнеров было четкое понимание, кому это важно, где и как применяется это оружие.

"У нас налажены все необходимые коммуникации с одной стороны и сейчас еще параллельно инициативно нами совершенствуются механизмы контроля над полученным оружием и над его использованием, чтобы на корню опровергнуть вредные антиукраинские нарративы", - подчеркнул Сибига.

Он сообщил, что в Верховной раде создана комиссия, а при Минобороны наработаны необходимые вещи, которые бы в более практической плоскости позволяли бы укреплять контроль за западным оружием.

"Хотелось бы чтобы в украинской информационной среде эти дезинформационные кампании не имели продолжения. На это такие кампании и направляются, чтобы оно заходило в наше информполе", - добавил Сибига.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не может стать источником контрабандного оружия, поскольку украинцам необходимо воевать с РФ.

Кроме того, представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявлял о якобы фиксации случаев торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке.

Он отметил, что якобы в даркнете продавался ПРК Javelin. При этом в Европоле не исключается, что это может быть частью российской пропаганды.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ожидает предметный разговор с представителями учреждения с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях торговли оружием.