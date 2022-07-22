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Данилов ждет от Европола доказательств "контрабанды оружия" из Украины

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 14:11
Данилов ждет от Европола доказательств "контрабанды оружия" из Украины Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Европоле утверждают о якобы фиксации случаев контрабанды вооружения из Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ожидает предметный разговор с представителями учреждения с доказательствами и фактами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Данилова.

Европол заявил о якобы контрабанде оружия из Украины

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявил о якобы фиксации случаев торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке.

"Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов", - заявил представитель.

Он отметил, что якобы в даркнете был выставлен на продажу РЗК Javelin. В то же время в Европоле не исключают, что это может быть частью российской пропаганды.

Реакция СНБО

"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о существующих будто бы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" с Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - пишет Данилов.

По словам секретаря СНБО, публикации о якобы контрабанде оружия с Украины совпадают с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim", которая занимается дискредитацией Украины и имеет целью прекратить поставки оружия от союзников.

"Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ - именно за счет поступления современного западного вооружения", - добавляет Данилов.

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СНБО Украина Алексей Данилов
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