В ОП розповіли, чи вплинули заяви про контрабанду зброї з України на обсяги допомоги

За його словами, Україна радиться з партнерами про те, як протидіяти "цьому злу".

"Це не наші наративи, нам їх нав'язують. Є політики, які навіть у воєнний час свідомо цим маніпулюють для досягнення своїх якихось ситуативних інтересів, але вони шкодять державі. Є й ті, хто не свідомо стають цими", - заявив Сибіга.

Він додав, що у влади достатньо інструментаріїв для того, щоб контролювати оборот західного озброєння, щоб у партнерів було чітке розуміння, кому це важливо, де і як застосовується ця зброя.

"У нас налагоджені всі необхідні комунікації з одного боку і зараз ще паралельно ініціативно нами удосконалюються механізми контролю над отриманою зброєю і над її використанням, щоб на корені спростувати шкідливі антиукраїнські наративи", - підкреслив Сибіга.

Він повідомив, що у Верховній Раді створена комісія, а при Міноборони напрацьовані необхідні речі, які б у більш практичній площині дозволяли б зміцнювати контроль за західною зброєю.

"Хотілося б щоб в українському інформаційному середовищі ці дезінформаційні кампанії не мали продовження. На це такі кампанії і направляються, щоб воно заходило в наше інформполе", - додав Сибіга.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна не може стати джерелом контрабандної зброї, оскільки українцям необхідно воювати з РФ.

Крім того, представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявляти про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку.

Він зазначив, що нібито в даркнеті продавався ПРК Javelin. При цьому в Європолі не виключається, що це може бути частиною російської пропаганди.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що очікує предметна розмова з представниками установи з фактами та доказами щодо заяв про нібито існуючі випадки торгівлі зброєю.