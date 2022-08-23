RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ОП розповіли, чи вплинули заяви про контрабанду зброї з України на обсяги допомоги

Фото: заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Заяви про нібито контрабанду західного озброєння з України ніяк не вплинули на обсяги допомоги Україні. Найближчим часом будуть оголошені нові пакети, нові види озброєнь.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

За його словами, Україна радиться з партнерами про те, як протидіяти "цьому злу".

"Це не наші наративи, нам їх нав'язують. Є політики, які навіть у воєнний час свідомо цим маніпулюють для досягнення своїх якихось ситуативних інтересів, але вони шкодять державі. Є й ті, хто не свідомо стають цими", - заявив Сибіга.

Він додав, що у влади достатньо інструментаріїв для того, щоб контролювати оборот західного озброєння, щоб у партнерів було чітке розуміння, кому це важливо, де і як застосовується ця зброя.

"У нас налагоджені всі необхідні комунікації з одного боку і зараз ще паралельно ініціативно нами удосконалюються механізми контролю над отриманою зброєю і над її використанням, щоб на корені спростувати шкідливі антиукраїнські наративи", - підкреслив Сибіга.

Він повідомив, що у Верховній Раді створена комісія, а при Міноборони напрацьовані необхідні речі, які б у більш практичній площині дозволяли б зміцнювати контроль за західною зброєю.

"Хотілося б щоб в українському інформаційному середовищі ці дезінформаційні кампанії не мали продовження. На це такі кампанії і направляються, щоб воно заходило в наше інформполе", - додав Сибіга.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна не може стати джерелом контрабандної зброї, оскільки українцям необхідно воювати з РФ.

Крім того, представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявляти про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку.

Він зазначив, що нібито в даркнеті продавався ПРК Javelin. При цьому в Європолі не виключається, що це може бути частиною російської пропаганди.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що очікує предметна розмова з представниками установи з фактами та доказами щодо заяв про нібито існуючі випадки торгівлі зброєю.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаОфіс президентаДопомога УкраїніКонтрабандаВійна Росії проти України