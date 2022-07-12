ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ОП раскрыли новые детали будущих переговоров по экспорту зерна из Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 19:07
В ОП раскрыли новые детали будущих переговоров по экспорту зерна из Украины Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В среду, 13 июля, в Стамбуле пройдут переговоры по возобновлению экспорта украинского зерна. В частности, планируется отдельная встреча дипломатов Украины и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.

"Раунд переговоров по навигации в Черном море состоится завтра в Стамбуле. Там запланирована встреча украинских и турецких представителей", - заявил Ермак.

Также он добавил, что после двусторонних переговоров планируется расширенная встреча Украины, Турции, ООН и РФ, на которой будут обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна. При этом для украинской стороны остается ключевой проблема безопасности.

Напомним, сегодня стало известно, что в среду, 13 июля, в Турции пройдут переговоры по безопасному вывозу украинского зерна на мировой рынок.

Позже спикер МИД Олег Николенко подтвердил информацию о запланированных переговорах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Украина Турция Андрей Ермак Офис президента
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит