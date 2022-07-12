В ОП раскрыли новые детали будущих переговоров по экспорту зерна из Украины

В среду, 13 июля, в Стамбуле пройдут переговоры по возобновлению экспорта украинского зерна. В частности, планируется отдельная встреча дипломатов Украины и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.

Также он добавил, что после двусторонних переговоров планируется расширенная встреча Украины, Турции, ООН и РФ, на которой будут обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна. При этом для украинской стороны остается ключевой проблема безопасности.

"Раунд переговоров по навигации в Черном море состоится завтра в Стамбуле. Там запланирована встреча украинских и турецких представителей", - заявил Ермак.

Напомним, сегодня стало известно, что в среду, 13 июля, в Турции пройдут переговоры по безопасному вывозу украинского зерна на мировой рынок.

Позже спикер МИД Олег Николенко подтвердил информацию о запланированных переговорах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.