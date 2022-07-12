В ОП розкрили нові деталі майбутніх переговорів щодо експорту зерна з України
У середу, 13 липня, в Стамбулі пройдуть переговори щодо відновлення експорту українського зерна. Зокрема, планується окрема зустріч дипломатів України та Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака у Telegram.
"Раунд переговорів щодо навігації в Чорному морі відбудеться завтра в Стамбулі. Там запланована зустріч українських і турецьких представників", - заявив Єрмак.
Також він додав, що після двосторонніх переговорів планується розширена зустріч України, Туреччини, ООН і РФ, на якій обговорюватимуться питання функціонування морських коридорів для експорту зерна. При цьому для української сторони залишається ключовою проблема безпеки.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у середу, 13 липня, в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок.
Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив інформацію про заплановані переговори.
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