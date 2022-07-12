В ОП розкрили нові деталі майбутніх переговорів щодо експорту зерна з України

У середу, 13 липня, в Стамбулі пройдуть переговори щодо відновлення експорту українського зерна. Зокрема, планується окрема зустріч дипломатів України та Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака у Telegram.