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В ОП розкрили нові деталі майбутніх переговорів щодо експорту зерна з України

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 19:07
В ОП розкрили нові деталі майбутніх переговорів щодо експорту зерна з України Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У середу, 13 липня, в Стамбулі пройдуть переговори щодо відновлення експорту українського зерна. Зокрема, планується окрема зустріч дипломатів України та Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака у Telegram.

"Раунд переговорів щодо навігації в Чорному морі відбудеться завтра в Стамбулі. Там запланована зустріч українських і турецьких представників", - заявив Єрмак.

Також він додав, що після двосторонніх переговорів планується розширена зустріч України, Туреччини, ООН і РФ, на якій обговорюватимуться питання функціонування морських коридорів для експорту зерна. При цьому для української сторони залишається ключовою проблема безпеки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у середу, 13 липня, в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок.

Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив інформацію про заплановані переговори.

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