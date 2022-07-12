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МИД подтвердил завтрашние переговоры по зерну в Стамбуле

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 16:59
МИД подтвердил завтрашние переговоры по зерну в Стамбуле Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter com OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина подтверждает участие в четырехсторонней встрече по "зерновому коридору", которая пройдет 13 июля в Стамбуле.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.

В частности, он уточнил, что Киев выступает за то, чтобы вопрос о разблокировании экспорта украинского зерна решался под эгидой ООН.

"В этом контексте мы благодарны генсекретарю Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства", - отметил Николенко.

По его словам, на 13 июля в Стамбуле запланирована четырехсторонняя встреча с участием экспертов Украины, ООН, Турции и России. Будут обсуждаться модальности работы морских коридоров для экспорта зерна.

"При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности", - добавил Николенко.

Напомним, сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал четырехстороннюю встречу по "зерновому коридору" в Стамбуле.

До этого он говорил, что проблема экспорта украинского зерна по Черному морю близка к решению.

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