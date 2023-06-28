В ОП пояснили "на пальцях", чому переговори з РФ неможливі

Путін слабкий та завжди бреше

За його словами, російський диктатор Володимир Путін та його вертикаль невиліковно слабкі і тому не контролюють процеси всередині країни.

"З‘являться інші менеджери", - констатував він.

До того ж як зазначає Подоляк, Путін завжди бреше.

"Ідеальний приклад брехні - державне щорічне фінансування у розмірі 1 млрд доларів на терористичну ПВК "Вагнера". Що скаже Емануель Макрон?", - запитався радник голови ОП.

Обстріли України

Як зазначає Подоляк, відчуваючи постійні панічні атаки та власну фізичну смертність, РФ продовжує масово вбивати цивільних. Він навів як приклад обстріл центру Краматорська 27 червня, де 61 людина отримала поранення, 10 загинули.

"Терористичний метод війни проти цивільного населення – єдиний інструмент самопереконання Росії у власній спроможності", - додав він.

РФ не може дотримуватись домовленостей

Як каже Подоляк, Москва демонстративно обнулила міжнародне право та міжнародні інститути і тому не зможе дотримуватися домовленостей, доки не пройде через політичне оновлення та відповідальність за злочини.

"Завдання світу сьогодні - прискорити руйнацію путінського режиму. Час обговорювати моделі постпутінської Росії. Та придивлятися до наступників", - констатував Подоляк.

Обстріл Краматорська 27 червня

Вчора російські окупанти влаштували обстріл Краматорська Донецької області, атакувавши місто двома ракетами. Одна з них потрапила по центру міста, до будівлі місцевої піцерії, а друга - по приміському селищі Біленьке. На цей час відомо вже про 10 загиблих та 61 поранених.

Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат - 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи продовжуються. Не виключено, що під уламками ще є люди.

Сьогодні СБУ затримала коригувальника РФ ударів по Краматорську днем раніше. Перед обстрілом він зробив відео з кафе і припаркованими рядом автомобілями. Після цього передав дані ГРУ. Зрадником виявився місцевий житель, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Він - "розконсервований" агент головного управління генштабу ЗС РФ.