В ОП объяснили "на пальцах", почему переговоры с РФ невозможны

Путин слабый и всегда лжет

По его словам, российский диктатор Владимир Путин и его вертикаль неизлечимо слабы и поэтому не контролируют процессы внутри страны.

"Появятся другие менеджеры", - констатировал он.

К тому же, как отмечает Подоляк, Путин всегда лжет.

"Идеальный пример лжи - государственное ежегодное финансирование в размере 1 млрд долларов на террористическую ЧВК "Вагнера". Что скажет Эмануэль Макрон?", - спросил советник главы ОП.

Обстрелы Украины

Как отмечает Подоляк, чувствуя постоянные панические атаки и собственную физическую смертность, РФ продолжает массово убивать гражданских. Он привел в пример обстрел центра Краматорска 27 июня, где 61 человек получил ранения, 10 погибли.

"Террористический метод войны против гражданского населения - единственный инструмент самоубеждения России в собственной способности", - добавил он.

РФ не может соблюдать договоренности

Как говорит Подоляк, Москва демонстративно обнулила международное право и международные институты и поэтому не сможет соблюдать договоренности, пока не пройдет через политическое обновление и ответственность за преступления.

"Задача мира сегодня - ускорить разрушение путинского режима. Пора обсуждать модели постпутинской России. Но присматриваться к преемникам", - констатировал Подоляк.

Обстрел Краматорска 27 июня

Вчера российские оккупанты устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. На данный момент известно уже о 10 погибших и 61 раненых.

Среди погибших три несовершеннолетних девушки - 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди.

Сегодня СБУ задержала корректировщика РФ ударов по Краматорску днем ранее. Перед обстрелом он сделал видео с кафе и припаркованными рядом автомобилями. После єтого передал данные ГРУ. Предателем оказался местный житель, работник местного газотранспортного предприятия. Он - "расконсервированный" агент главного управления генштаба ВС РФ.