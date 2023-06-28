Кількість загиблих внаслідок обстрілу Краматорська зросла, під завалами можуть бути люди
Через російський ракетний удар по Краматорську 27 червня загинуло 10 людей, ще 61 особа отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Керівниця прес-служби ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі телемарафону повідомила, що за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще троє людей. Тому роботи продовжуються.
Фото: кількість загиблих внаслідок обстрілу Краматорська зросла (t.me/UA_National_Police)
За уточненими даними, росіяни вдарили по Краматорську ракетами "Іскандер". Серед загиблих - 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Також поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.
На місці продовжують працювати вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики та патрульні.
Правоохоронці приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим і їхнім рідним - надають першу медичну та психологічну допомогу.
Обстріл Краматорська
Вчора російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Вони вдарили ракетами по центру міста та приватному сектору села Біленьке.
У Краматорську загарбники обстріляли кафе, де перебувало багато людей. Через атаку виникла пожежа. Станом на ранок повідомлялося про 9 загиблих, серед яких іноземці та діти.
Більше про ракетну атаку на Краматорськ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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