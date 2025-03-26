В ОП пояснили, чому США уникають пункту про відповідальність за порушення режиму тиші

Сполученим Штатам Америки (США) потрібен час, щоб усвідомити, що без інструментів примусу Російську Федерацію (РФ) змусити до миру неможливо.

Як нагадав Подоляк, нещодавно голова Білого дому Дональд Трамп визнав, що Росія використовує переговори як спосіб затягування часу. Це новий погляд, адже раніше представники його команди наполягали, що Москва нібито прагне швидкого завершення війни.

Він додав, що затягування часу з боку Росії, є спробою вести війну з урахуванням ще того, що не треба демонструвати негативне відношення до США. Ворог імітує готовність, але водночас продовжує війну у звичному для себе форматі. Ба більше, за останні 1,5 місяця РФ значно посилила інтенсивність ударів по Україні.

"Тепер, дивіться, є розуміння, що вони затягують час, і буде розуміння, що вони порушують ті чи інші домовленості, тому що це достатньо просто сьогодні фіксується. У Сполучених Штатів є багато інструментів для фіксації порушень... Я думаю, що коли буде набрано критичну масу цих порушень, то тоді США дійсно мають зробити певні дії", - зауважив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що Вашингтону потрібен час, щоб усвідомити неминучість більш рішучих кроків, оскільки тактика "пряника" не принесе жодних результатів.