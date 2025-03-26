В ОП объяснили, почему США избегают пункта об ответственности за нарушение режима тишины

Соединенным Штатам Америки (США) нужно время, чтобы осознать, что без инструментов принуждения Российскую Федерацию (РФ) принудить к миру невозможно.

Как напомнил Подоляк, недавно глава Белого дома Дональд Трамп признал, что Россия использует переговоры как способ затягивания времени. Это новый взгляд, ведь ранее представители его команды настаивали, что Москва якобы стремится к быстрому завершению войны.

Он добавил, что затягивание времени со стороны России, является попыткой вести войну с учетом еще того, что не надо демонстрировать негативное отношение к США. Враг имитирует готовность, но одновременно продолжает войну в привычном для себя формате. Более того, за последние 1,5 месяца РФ значительно усилила интенсивность ударов по Украине.

"Теперь, смотрите, есть понимание, что они затягивают время, и будет понимание, что они нарушают те или иные договоренности, потому что это достаточно просто сегодня фиксируется. У Соединенных Штатов есть много инструментов для фиксации нарушений... Я думаю, что когда будет набрана критическая масса этих нарушений, то тогда США действительно должны предпринять определенные действия", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Вашингтону нужно время, чтобы осознать неизбежность более решительных шагов, поскольку тактика "пряника" не принесет никаких результатов.