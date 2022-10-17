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В ОП показали відео з наслідками удару дрона-камікадзе по житловому будинку в Києві

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Понеділок 17 жовтня 2022 10:29
В ОП показали відео з наслідками удару дрона-камікадзе по житловому будинку в Києві Фото: Росія завдала удару дрона-камікадзе по житловому будинку в Києві (gromadske)
Автор: Юлія Бойко

В Офісі президента показали наслідки удару дрона-камікадзе по житловому будинку в Києві. Внаслідок чого у багатоповерхівці стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Ганебні боягузи та невдахи продовжують воювати з мирними людьми", - написав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві прогриміли ще два вибухи. Також стало відомо, що внаслідок атаки є потрапляння до житлового будинку.

Що зараз відбувається у столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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