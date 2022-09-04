В ОП показали поднятие флага Украины над Высокопольем

В поселке Высокополье Херсонской области подняли государственный флаг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня", - написал он.
Тимошенко обнародовал фото с поднятым флагом, но пока нет официальной информации об освобождении поселка от российских оккупантов.
Напомним, в конце августа появилась информация, что украинские защитники перешли к контрнаступательным действиям на Херсонском направлении.
Однако военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что пока рано говорить о контрнаступлении.
На данный момент защитники продолжают вести позиционные бои и уничтожать логистику и командные пункты россиян на юге.
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