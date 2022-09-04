RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ОП показали підняття прапору України над Високопіллям

Фото: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селищі Високопілля Херсонської області підняли державний прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні", - написав він.

Тимошенко оприлюднив фото з піднятим прапором, але поки немає офіційної інформації щодо звільнення селища від російських окупантів.

Нагадаємо, наприкінці серпня з'явилася інформація, що українські захисники перейшли до контрнаступальних дій на Херсонському напрямку.

Проте військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що поки зарано говорити про контрнаступ.

Наразі захисники продовжують вести позиційні бої та нищити логістику і командні пункти росіян на півдні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область