В ОП про події в Карабаху: "миротворчість" РФ - незмінний ніж у спину під час кризи

"Чергове нагадування всім пострадянським країнам: Росія завжди і всіх зраджує. А російська "миротворчість" або "членство в російськоцентричній ОДКБ" - це незмінний ніж у спину в кризовій ситуації. Якщо ви, звичайно, не готові делегувати Росії частину своєї суб'єктності та суверенітету" , - написав він.

Подоляк наголошує, що з Росією не можна підписувати жодні договори, вести серйозні переговори, приймати "миротворчі контингенти" або відчиняти двері для російської пропаганди та корупції.

"Дружба" з Росією завжди закінчується однаково", - додав радник голови ОП.

Що цьому передувало

Сьогодні Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабахському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку антитерористичної операції.

При цьому речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Там закликали припинити бойові дії.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

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