ОП після розмови Трампа й Путіна: США й далі вірять, що з Росією можна домовитись

Сполучені Штати Америки (США), після розмови голови Білого дому Дональда Трампа й російського диктатора Володимира Путіна, продовжують вважати, що з Росією можна домовитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови Офісу президента (ОП) Михайла Подоляка.

"США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнесу/інтересів. І є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є Росія, яка не готова й категорично не хоче припинення вогню", - додав заступник голови ОП.

Як відзначив Подоляк, після переговорів Трампа та Путіна "статус-кво не змінився". За його словами, Україна пропонує єдиний реалістичний вихід із війни, який полягає у негайному та безумовному припиненні вогню. Зокрема Київ підтримує Європа, яка усвідомлює ризики, що несе війна.

Дзвінок Трампа Путіну та Зеленському

Протягом учорашнього дня, 19 травня, Трамп мав телефонні розмови як Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським, при цьому із Зеленським він спілкувався двічі.

Згідно з інформацією ЗМІ, спершу голова Білого дому зателефонував українському президентові, після цього відбулася його розмова з Путіним, а згодом він знову вийшов на зв'язок із Зеленським.

Після переговорів із російським диктатором Трамп заявив, що Москва та Київ мають невідкладно розпочати переговори, спрямовані на досягнення домовленостей щодо припинення бойових дій та завершення збройного протистояння.

Більше подробиць про зміст телефонної розмови Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.

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