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ОП после разговора Трампа и Путина: США продолжают верить, что с Россией можно договориться

Вторник 20 мая 2025 10:40
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ОП после разговора Трампа и Путина: США продолжают верить, что с Россией можно договориться Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США), после разговора главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, продолжают считать, что с Россией можно договориться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя главы Офиса президента (ОП) Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, после переговоров Трампа и Путина "статус-кво не изменился". По его словам, Украина предлагает единственный реалистичный выход из войны, который заключается в немедленном и безусловном прекращении огня. В частности Киев поддерживает Европа, которая осознает риски, которые несет война.

"США по-прежнему остались глобальным посредником, который все еще считает, что Россия договороспособна и готова выйти из войны ради бизнеса/интересов. И есть неизменная позиция России, которая по-прежнему хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня", - добавил замглавы ОП.

Звонок Трампа Путину и Зеленскому

В течение вчерашнего дня, 19 мая, Трамп имел телефонные разговоры как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, при этом с Зеленским он общался дважды.

Согласно информации СМИ, сперва глава Белого дома позвонил украинскому президенту, после этого состоялся его разговор с Путиным, а затем он снова вышел на связь с Зеленским.

После переговоров с российским диктатором Трамп заявил, что Москва и Киев должны безотлагательно начать переговоры, направленные на достижение договоренностей о прекращении боевых действий и завершения вооруженного противостояния.

Больше подробностей о содержании телефонного разговора Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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