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В ОП підрахували втрати росіян від санкцій

Вівторок 19 листопада 2024 15:34
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В ОП підрахували втрати росіян від санкцій Фото: уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Юрій Дощатов

Втрати Росії від санкцій вже сягають сотні мільярдів доларів, але росіяни продовжують заробляти великі гроші, які дозволяють їм продовжувати військові дії проти України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Фактично вони (РФ, - ред.) попрощались з 300 млрд доларами суверенних активів. Плюс, 200 млрд доларів, які Росія не заробила на експорті енергоносіїв. "Газпром" став збитковим. Непогані цифри, але росіяни і зараз заробляють до 20 млрд доларів на місяць тільки на експорті сирої нафти. Це багато", - зазначив він.

Говорячи про втрати РФ Власюк також зауважив, що зменшилися прибутки РФ від продажу газу, в результаті чого капіталізація "Газпрому" впала. Фонд національного добробуту практично витрачено. Також погіршилися деякі макропоказники.

"Ставка Центробанку 21%. Чому? Тому що вони рятують економіку від перегріву. Чому вона перегрівається? Тому що вони заливають грошима ВПК і недоливають у всі інші сфери. Є макроекономічні показники, які нас більше радують, є які менше", - зазначив Власюк.

При цьому він підкреслив, що воєнний бюджет РФ все одно залишається значним.

"На наступний рік в них закладено на воєнні потреби в бюджеті 140-160 млрд доларів, плюс ще стільки ж приховано по інших статтях на ці ж цілі", - сказав уповноважений з питань санкційної політики.

Санкції проти Росії

Велика Британія запровадила санкції проти російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також їхнього керівника Ігоря Кириллова. Ці заходи пов’язані зі звинуваченнями у використанні хімічної зброї на території України.

Вперше під санкції також потрапили судна російського "тіньового флоту", які, за даними британської влади, сприяють обходу західних обмежень на експорт нафти. До санкційного списку увійшли 11 суден, серед яких "Затока Амурська" та "СКФ Печора", що транспортують російську нафту до третіх країн.

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