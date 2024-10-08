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Британія ввела санкції проти російських військових за застосування хімзброї в Україні

Вівторок 08 жовтня 2024 13:56
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Британія ввела санкції проти російських військових за застосування хімзброї в Україні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія запровадила санкції проти Військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Росії та їхнього очільника Ігоря Кирилова. Зокрема, за застосування хімічної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

Російські війська зізналися у використанні хлорпікрину, токсичної речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні. Це порушення Конвенції про хімічну зброю є серйозним порушенням міжнародного права.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Лондон не залишиться бездіяльним перед обличчям таких порушень і продовжить використовувати санкції проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, Росія продовжує застосовувати нелюдські методи, і Лондон не дасть їй змоги уникнути відповідальності.

Міністр оборони Джон Хілі наголосив, що Велика Британія має намір карати за порушення міжнародного права і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Велика Британія також ввела санкції проти двох російських лабораторій, пов'язаних із розробкою хімічної зброї, і пообіцяла продовжити військову та фінансову підтримку України, включно зі щорічною допомогою в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів.

Використання росіянами хімічної зброї

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами на напрямі фронту Бахмуту.

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