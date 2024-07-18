Велика Британія розширила санкції проти Росії через повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

Імовірно, судна ходять під прапорами Панами, Габона і Островів Кука, йдеться в урядовому повідомленні.

Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Обмеження щодо суден, включно із "Залив Амурский" і "СКФ Печора", пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.

Санкції проти Росії

Від початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України західні партнери посилили санкційний тиск на Росію. Наприклад, Європейський союз запровадив проти Росії вже 14 пакетів санкцій.

12 червня США оголосили про нові санкції проти більш ніж 300 російських фізичних та юридичних осіб.

Минулого місяця Великобританія вперше запровадила санкції проти судів "тіньового флоту" російського диктатора Володимира Путіна, який, на її думку, використовується для обходу західних санкцій на торгівлю російською нафтою.

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