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В ОП подсчитали потери россиян от санкций

Вторник 19 ноября 2024 15:34
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В ОП подсчитали потери россиян от санкций Фото: уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Юрий Дощатов

Потери России от санкций уже достигают сотни миллиардов долларов, но россияне продолжают зарабатывать большие деньги, которые позволяют им продолжать военные действия против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

"Фактически они (РФ, - ред.) попрощались с 300 млрд долларов суверенных активов. Плюс, 200 млрд долларов, которые Россия не заработала на экспорте энергоносителей. "Газпром стал" убыточным. Неплохие цифры, но россияне и сейчас зарабатывают до 20 млрд долларов в месяц только на экспорте сырой нефти. Это много", - отметил он.

Говоря о потерях РФ Власюк также заметил, что уменьшились доходы РФ от продажи газа, в результате чего капитализация "Газпрома" упала. Фонд национального благосостояния практически потрачен. Также ухудшились некоторые макропоказатели.

"Ставка Центробанка 21%. Почему? Потому что они спасают экономику от перегрева. Почему она перегревается? Потому что они заливают деньгами ВПК и недоливают во все остальные сферы. Есть макроэкономические показатели, которые нас больше радуют, есть которые меньше", - отметил Власюк.

При этом он подчеркнул, что военный бюджет РФ все равно остается значительным.

"На следующий год у них заложено на военные нужды в бюджете 140-160 млрд долларов, плюс еще столько же скрыто по другим статьям на эти же цели", - сказал уполномоченный по вопросам санкционной политики.

Санкции против России

Великобритания ввела санкции против российских войск радиационной, химической и биологической защиты, а также их руководителя Игоря Кириллова. Эти меры связаны с обвинениями в использовании химического оружия на территории Украины.

Впервые под санкции также попали суда российского "теневого флота", которые, по данным британских властей, способствуют обходу западных ограничений на экспорт нефти. В санкционный список вошли 11 судов, среди которых "Амурский залив" и "СКФ Печора", которые транспортируют российскую нефть в третьи страны.

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