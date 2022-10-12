В ОП озвучили очікування від дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії: подробиці

Європейський союз розпочав роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти Росії. Обмеження повинні бути розширенні й щодо Білорусі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону.
"Подякували за восьмий пакет, але вже працюємо над дев'ятим пакетом, а там має бути все те, що не увійшло у восьмий і попередні пакети. Від SWIFT досі не відключені всі російські й білоруські банки, особливо Газпромбанк", - заявив Жовква.
За словами заступника керівника Офісу президента, також важливо обмежити ціну на російський газ або запровадити заборону на його експорт.
Серед інших необхідних санкцій Жовква назвав:
Також заступник керівника ОП відзначив, що важливо розширити санкції проти Білорусі. Наразі розмови щодо цього ведуться й розв'язується питання щодо запровадження обмежень проти білоруських банківських систем.
"Білорусь також у полі зору - і нашому, і наших партнерів з ЄС", - додав Жовква.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський союз уже розпочав підготовку дев'ятого пакета санкцій проти Росії.
Також, згідно з даними Bloomberg, наразі розробляється схема передачі російських активів на відновлення України.
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