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ЄС розробляє схему передачі активів РФ на відновлення України, - Bloomberg

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Брюссель, Неділя 09 жовтня 2022 22:10
ЄС розробляє схему передачі активів РФ на відновлення України, - Bloomberg Фото: Єврокомісія розробляє схему передачі активів РФ Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як вклад у відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з чинними правилами, активи, що підпадають під санкції, заморожені, що робить їх використання або відчуження скрутним. Законна можливість накладення арешту на активи дозволить направити їх на відновлення України.

Єврокомісія планує збільшити повноваження країн Євросоюзу щодо арешту підсанкційних активів Росії шляхом розширення списку злочинів, до якого вже входять відмивання грошей та корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС.

Раніше ми писали, що Польща запропонувала поділити заморожені активи Росії між Варшавою, Києвом та іншими державами ЄС.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Україна заарештувала активи російського олігарха, сума яких складає 2 млрд гривень.

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