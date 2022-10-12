В ОП озвучили ожидания от девятого пакета санкций ЕС против России: подробности

"Поблагодарили за восьмой пакет, но уже работаем над девятым пакетом, а там должно быть все то, что не вошло в восьмой и предыдущие пакеты. От SWIFT до сих пор не отключены все российские и белорусские банки, особенно Газпромбанк", - заявил Жовква.

По словам замруководителя Офиса президента, также важно ограничить цену на российский газ или ввести запрет на его экспорт.

Среди других необходимых санкций Жовква назвал:

запрет европейским судам входить в порты России;

запрет выдачи всех категорий виз русским гражданам;

Также замруководителя ОП отметил, что важно расширить санкции против Беларуси. В настоящее время разговоры по этому поводу ведутся и решается вопрос о введении ограничений против белорусских банковских систем.

"Беларусь также в поле зрения - и нашему, и нашим партнерам из ЕС", - добавил Жовква.