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Офіс президента відреагував на позбавлення ліцензії "112 Україна"

Новини » Політика    26.09.2019 - 13:07
Офіс президента відреагував на позбавлення ліцензії "112 Україна"
Ілюстративне фото (112.ua)

Незабаром буде оновлено склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Офіс президента відреагував на позбавлення ліцензії телеканалу "112 Україна". Про це повідомляє прес-служба ОП.

В ОП зазначили, що слідкують за ситуацією щодо телеканалу. Також повідомили, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії", - повідомили у прес-службі.

Офіс президента відреагував на позбавлення ліцензії &quot;112 Україна&quot;

Нагадаємо, сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". У рішенні говориться про те, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень. На відмову у продовженні ліцензії Нацрада пішла, так як телеканал не усунув порушення з 2014 року.

Раніше повідомлялось, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення здійснила моніторинг фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", показ якого був анонсований телеканалом "112 Україна". За даними ЗМІ, канал "112 Україна" планував показати пропагандистський фільм про "громадянський конфлікт" на Донбасі, але через скандал зняв його з показу.

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