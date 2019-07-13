Нацрада проверит фильм с Путиным и Медведчуком на "112 Украина"

Фото: Виктор Медведчук (vybor.ua)

Канал анонсировал показ пропагандистского фильма о "гражданском конфликте" на Донбассе

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет осуществлять мониторинг фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", показ которого анонсирован телеканалом "112 Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацрады.

"Национальный совет акцентирует на особом внимании к вопросам защиты телерадиоинформационного пространства Украины, в частности в вопросах отрицания территориальной целостности страны, разжигания в обществе вражды, пропаганды органов государства-агрессора и распространения недостоверной информации", - говорится в сообщении.

В Нацраде добавляют, что будут инициировать внеплановую проверку вещателя и применение соответствующих предусмотренных законодательством санкций при наличии нарушений норм законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

По данным СМИ, канал "112 Украина" планирует показ пропагандистского фильма о "гражданском конфликте" на Донбассе, спродюсированный известным американским режиссером Оливером Стоуном, в котором, в частности, присутствуют Путин и Медведчук.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко предостерег "112 Украина" от показа фильма с президентом России Путиным и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.