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В ОП назвали площадь, которую охватили пожары в Житомирской области

Новости » Происшествия     19.04.2020 - 15:47
В ОП назвали площадь, которую охватили пожары в Житомирской области
Фото: пожары в Житомирской области (dsns.gov.ua)

На данный момент больше половины очагов пожаров уже локализованы

В Офисе президента назвали площадь, охваченную пожарами в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, площадь пожаров составляет 4390 гектаров. В четырех очагах еще продолжается локализация.

"Пять очагов горения локализованы, а в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара. Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию в 4390 га", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что рассматривается две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог.

Отметим, в этом регионе во время пожаров огонь перекинулся на два населенных пункта, в результате сгорели 39 дачных строений.

Правительство пообещало предоставить необходимое финансирование людям, которые пострадали от пожаров.

Кроме этого, ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители не исключают, что причиной лесных пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения может быть спланированная диверсия. В МВД считают, что целью диверсии была дестабилизация ситуации.

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