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В ОП назвали площу, яку охопили пожежі в Житомирській області

Новини » Надзвичайні події     19.04.2020 - 15:47
В ОП назвали площу, яку охопили пожежі в Житомирській області
Фото: пожежі в Житомирській області (dsns.gov.ua)

На даний момент понад половина осередків пожеж вже локалізована

В Офісі президента назвали площу, охоплену пожежами в Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Так, площа пожеж становить 4390 гектарів. У чотирьох осередках ще триває локалізація.

"П'ять осередків горіння локалізовані, а в чотирьох невеликих осередках тривають роботи щодо обмеження поширення пожежі. Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію в 4390 га", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розглядається дві версії виникнення пожеж у Житомирській області - суховії та навмисний підпал.

Відзначимо, в цьому регіоні під час пожеж вогонь перекинувся на два населених пункти, в результаті згоріли 39 дачних будівель.

Уряд пообіцяв надати необхідне фінансування людям, які постраждали від пожеж.

Крім цього, раніше радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що правоохоронці не виключають, що причиною лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження може бути спланована диверсія. У МВС вважають, що метою диверсії була дестабілізація ситуації.

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