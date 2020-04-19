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Аваков назвал две версии возникновения пожаров в Житомирской области

Новости » Происшествия     19.04.2020 - 14:16
Аваков назвал две версии возникновения пожаров в Житомирской области
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков также напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне

Рассматривается две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог. Об этом заявил министр внутренних дел заявил сегодня, 19 апреля, во время заседания оперативного штаба в Овруче, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Министр отметил, что в первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода.

"Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие", - заявил Аваков.

Аваков считает, что нельзя отбрасывать и небрежного отношения к природе.

"Когда молодые странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора вдоль леса", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что большинство очагов пожара в Житомирской области уже локализовали.

Напомним, в этом регионе во время пожаров огонь перекинулся на два населенных пункта, в результате сгорели 39 дачных строений.

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Новости Украины ЖитомирпожарАрсен Аваков
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