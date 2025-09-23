В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа

Як повідомили у пресслужбі, зустріч двох лідерів триватиме 45 хвилин. На її початку переговорів очікуються короткі заяви обох лідерів для представників ЗМІ.

Після завершення переговорів з Трампом Зеленський поспілкується з представниками медіа.

Пізніше того ж дня Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН.