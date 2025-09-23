В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа

Зеленский в Нью-Йорке

В понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с ним в США отправились первая леди Елена Зеленская и официальная украинская делегация, в состав которой вошли представители правительства, дипломатического корпуса и Офиса президента.

Зеленский отметил, что программа его пребывания в Нью-Йорке будет чрезвычайно насыщенной - запланировано почти два десятка двусторонних встреч с лидерами государств, представителями международных организаций и ключевыми партнерами Украины. Одной из самых ожидаемых станут переговоры с Трампом.

Зеленский уже провел переговоры с Китом Келлогом - специальным представителем президента США Дональда Трампа. Основной темой обсуждения стала ситуация на передовой, в частности вызовы безопасности, с которыми сталкивается Украина.

Кроме того, Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе разговора украинский лидер акцентировал на критической необходимости укрепления системы противовоздушной обороны, которая играет ключевую роль в защите мирного населения и инфраструктуры.