В ОП исключают перехваты самолетов по примеру Беларуси. Даже с окружением Януковича

"Никаких спецопераций такого рода невозможно провести в современном мире, поскольку мы подвергаем опасности иностранных граждан и нарушаем фундаментальные правила функционирования того или иного отраслевого рынка. В данном случае рынка воздушных перевозок", - отметил Подоляк.

По его мнению, инцидент с самолетом Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича является проявлением террористической деятельности.

"Даже если через воздушное пространство будет пролетать, например, правительство времен Виктора Януковича, останавливать тут мы его не можем, потому что есть экстрадиционные процедуры, которых мы должны придерживаться. Это цивилизованные отношения. Если мы их нарушим, то должны быть готовы к тому, что нас будут воспринимать негативно", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что режим Александра Лукашенко инцидентом с Ryanair показал, что Беларусь является "людоедской страной".