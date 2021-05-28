В ОП виключають перехоплення літаків за прикладом Білорусі. Навіть з оточенням Януковича

"Ніяких спецоперацій такого роду неможливо провести в сучасному світі, оскільки ми наражаємо на небезпеку іноземних громадян і порушуємо фундаментальні правила функціонування того чи іншого галузевого ринку. В даному випадку ринку повітряних перевезень", - зазначив Подоляк.

На його думку, інцидент з літаком Ryanair і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича є проявом терористичної діяльності.

"Навіть якщо через повітряний простір буде пролітати, наприклад, уряд часів Віктора Януковича, зупиняти тут ми його не можемо, тому що є екстрадиційні процедури, яких ми повинні дотримуватися. Це цивілізовані відносини. Якщо ми їх порушимо, то повинні бути готові до того, що нас будуть сприймати негативно", - підкреслив Подоляк.

Він додав, що режим Олександра Лукашенка інцидентом з Ryanair показав, що Білорусь є "людожерською країною".