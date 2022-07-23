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В ОП допускают второй "жест доброй воли" России. Теперь в Херсоне

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что после того, как Антоновский мост перестанет действовать, оккупанты проявят очередной "жест доброй воли" и выйдут из Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью DW.

"Сейчас количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз, как только начали работать HIMARS, которые могут уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами. Это существенно меняет картину происходящего на востоке и юге Украины. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии , включая РСЗО, Россия скорее покинет нашу территорию", - сказал он.

Подтверждая вышесказанное, Подоляк привел один из примеров, когда оккупанты сделали "жест доброй воли", покинув остров Змеиный.

"Второй пример, который может быть уже в ближайшее время, это легендарный Антоновский мост Херсонской области. Как только он перестанет функционировать, Россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон", - добавил Подоляк.

Что предшествовало?

19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

Изначально сообщалось, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.

К тому же, стало известно и то, что ударив по Антоновскому мосту в Херсоне, ВСУ усложнили жизнь оккупантам настолько, что те могут оказаться без поставок и путей для отступления.

Напомним, Россия эвакуировала остатки гарнизона на острове Змеиный после очередного удара ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.

Российская военная пропаганда 30 июня заявила, что гарнизон покинул остров якобы в качестве "жеста доброй воли". Якобы чтобы показать, что российская сторона не мешает ООН по организации гуманитарного коридора для экспорта зерна из Украины. После этого это словесное выражение стало нарицательным.

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Херсон